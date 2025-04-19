Общество

Крупный град и шквалы могут обрушиться на юг Псковской области

Крупная гроза будет действовать в некоторых районах Витебской и Псковской областей, сообщается в Telegram-канале «Метеодневник. Новости природы».

Фото: «Метеодневник. Новости природы» / Telegram

В зоне действия наблюдения за сильной грозой находятся следующие населенные пункты: Невель, Езерище, Бычиха, Полота.

Основные угрозы включают локальные конвективные шквалы до 25 м/с, выпадения града 3-4 см. Также есть низкая вероятность формирования торнадо.

Вероятность сухопутных двух или более смерчей - низкая. Вероятность сухопутных торнадо категории +F2 - отсутствует.

Вероятность шквалов с ущербом в 10 или более н.п. - средняя. Вероятность шквалов с порывами ветра более 25 м/с - низкая

Вероятность крупного града более 2 см в 10 или более н.п. - средняя. Вероятность крупного града более 5 см - отсутствует

Наблюдение за сильной грозой означает, что условия благоприятны для выпадения крупного града и шквалов способных нанести ущерб в зоне наблюдения и вблизи нее. Также в сильных грозах иногда могут формироваться смерчи.