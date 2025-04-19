Общество

20 тонн санкционной рыбы сожгли в Псковской области

Ввоз партии мороженой рыбы, следующей с территории Белоруссии в Москву, приостановлен на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе контрольно-надзорных мероприятий при участии должностных лиц Псковской таможни на складе временного хранения проведен ветеринарно-санитарный досмотр с полной выгрузкой подконтрольной продукции.

По результатам досмотра было установлено, что в грузовом отсеке автотранспортного средства перевозилось более 20 т австралийской сериолеллы, произведённой предприятием Новой Зеландии, в отношении которой введены специальные экономические меры в целях обеспечения безопасности России.

Управление Россельхознадзора изъяло запрещенную к ввозу в Россию продукцию, транспортное средство с партией рыбы было помещено на изолированное хранение для последующего уничтожения.

17 апреля под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора продукция была уничтожена путём сжигания.