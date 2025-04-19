Общество

Россиян ждут две трехдневные рабочие недели

Россияне в майские праздники будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11, рассказал глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«В соответствии с производственным календарем, в мае будут два раза продолжительные выходные: 1, 2, 3, 4 мая, 8, 9, 10 и 11 мая», — сказал Нилов.

Он отметил, что такие продолжительные праздники стали возможными благодаря переносам выходных дней.

«У нас январские праздники, 4 января — это праздничный день, который закреплен в Трудовом кодексе, он совпал с субботой выходного дня и был перенесен в прошлом году постановлением правительства на май, на 2 мая», — уточнил депутат ГД.

Нилов добавил, что 23 февраля выпало на воскресенье, поэтому случился перенос на 8 мая, пишет РИА Новости.