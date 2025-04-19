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Общество

Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали унификацию правил исчисления страхового стажа

21.04.2025 19:07|ПсковКомментариев: 0

В России предложен новый законопроект, который унифицирует правила исчисления страхового стажа для всех граждан, добровольно уплачивающих взносы в систему обязательного пенсионного страхования (ОПС). Как сообщается в Telegram-канале главы объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, депутата Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергея Вострецова, в СОЦПРОФ убеждены, что унификация правил исчисления стажа для добровольных плательщиков – это шаг к социальной справедливости. 

Документ, размещенный для общественного обсуждения, направлен на устранение неравенства между различными категориями плательщиков и обеспечение справедливого подхода к формированию пенсионных прав. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ поддержали инициативу, подчеркивая ее важность для защиты прав работников и самозанятых граждан.

Согласно законопроекту, стаж для всех добровольно застрахованных лиц будет рассчитываться по единым правилам. Если гражданин уплатил взносы в размере ниже минимального годового порога, стаж будет начисляться пропорционально внесенной сумме.

Минимальный годовой взнос в 2025 году составит 59 241,6 рубля (22% от МРОТ, умноженные на 12 месяцев). Это нововведение затронет такие категории, как самозанятые, военные пенсионеры (например, адвокаты или индивидуальные предприниматели), а также граждане, уплачивающие взносы за себя или за других лиц.

Ранее порядок пропорционального начисления стажа применялся только к самозанятым и военным пенсионерам, формирующим страховую пенсию. Для других категорий добровольных плательщиков такой подход не был предусмотрен, что создавало неравенство. Новый законопроект устраняет эту несправедливость, распространяя единые правила на всех участников добровольного ОПС.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов высоко оценил предложенные изменения, подчеркнув их социальную значимость. 

«Мы в СОЦПРОФ убеждены, что унификация правил исчисления стажа для добровольных плательщиков – это шаг к социальной справедливости. Сегодня многие граждане, включая самозанятых и тех, кто уплачивает взносы за себя или других, сталкиваются с неравными условиями при формировании пенсионных прав. Новый законопроект устраняет этот пробел, создавая прозрачные и равные правила для всех. Это особенно важно для тех, кто по разным причинам не может внести полный минимальный взнос, но стремится обеспечить себе достойную пенсию. Мы видим в этом не только защиту прав работников, но и стимул для развития системы добровольного пенсионного страхования, которая должна быть доступной и понятной каждому гражданину», – заявил Сергей Вострецов.

Инициатива также способствует повышению прозрачности системы ОПС и стимулирует граждан активнее участвовать в формировании своей будущей пенсии. По мнению эксперта, унификация правил может повысить доверие к пенсионной системе, особенно среди самозанятых, численность которых в России продолжает расти.

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ призывает граждан и профессиональные сообщества активно участвовать в общественном обсуждении законопроекта, чтобы учесть все возможные аспекты и сделать систему добровольного пенсионного страхования максимально эффективной. Поддержка таких инициатив, по словам Сергея Вострецова, является важным шагом к созданию справедливой и устойчивой социальной политики в России. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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