Общество

В профориентации школьников заинтересован каждый второй родитель Пскова – опрос

13% компаний организуют мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию школьников. Чаще всего речь идет о днях открытых дверей, экскурсиях, встречах детей с выдающимися работниками. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители предприятий и организаций и родители учеников из Пскова.

Среди родителей школьников 5% рассказали о том, что у них на работе проводятся профориентационные мероприятия для школьников. Еще 53% родителей хотели бы, чтобы их работодатель организовал работу, позволяющую подрастающему поколению определиться с карьерным путем.

Заинтересованность в профориентационных мероприятиях больше свойственна родителям до 40 лет: 60% из них хотели бы, чтобы их работодатель организовал работу со школьниками.