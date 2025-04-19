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Общество

Псковские врачи спасли жизнь беременной женщине со 100% поражением легких

21.04.2025 11:50|ПсковКомментариев: 0

Псковские врачи спасли жизнь беременной женщине со 100% поражением легких и помогли появится на свет ребенку, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

10 марта в приемное отделение Псковской областной инфекционной клинической больницы бригада скорой медицинской помощи доставила женщину 32 лет на 37 неделе беременности в состоянии средней тяжести. 

До момента обращения она болела на протяжении недели, лечилась самостоятельно, симптоматически. Положительных результатов это не давало. Из истории болезни  — повышение температуры тела выше 39 градусов, кашель и общая слабость.

После осмотра лечащим врачом инфекционного отделения пациентку направили в Псковский клинический перинатальный центр. На приеме у акушера-гинеколога состояние женщины резко ухудшилось, развилась дыхательная недостаточность, в связи с этим для спасения жизни ребенка и матери, врачи медицинского учреждения приняли решение об экстренном проведении родоразрешения путем кесарева сечения.

Новорожденная девочка осталась под присмотром специалистов из Перинатального центра, а мать в крайне тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию Инфекционной больницы. После взятия биоматериала методом ПЦР был установлен диагноз  — грипп А+В. Компьютерная томография показала 100% поражение легких. Пациентка была переведена на ИВЛ с наложением трахеостомы, в связи с длительным периодом острой дыхательной недостаточности

За жизнь молодой матери боролась большая совместная мультидисциплинарная бригада специалистов Псковской областной инфекционной клинической больницы и Псковского клинического перинатального центра: анестезиологи - реаниматологи, инфекционисты, акушеры-гинекологи с участием главных внештатных специалистов региона.

Неоднократно проводились телемедицинские конференции с коллегами из ведущих научных медицинских учреждений в стране  — Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России и Национального медицинского исследовательского  центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И.Кулакова» Минздрава России.

На общую клиническую картину оказывал существенное влияние послеродовой период жизни женщины. Этот же фактор являлся особо важным в процессе определения стратегии лечения и диагностики пациентки. Силами врачей на фоне проводимого продолжительного лечения и при поддержке состояния современной аппаратурой Псковской областной инфекционной клинической больницы у женщины стало наблюдаться постепенное улучшение состояния.

11 апреля молодая женщина была выписана из лечебного учреждения и смогла впервые встретиться с дочерью, ровно через месяц со дня ее рождения.

«Благодаря этим людям наконец-то произошла моя первая встреча с доченькой. За мою жизнь они боролись каждый день, каждую минуту. Я была под постоянным присмотром, за мной был лучший уход. Мне не найти столько слов, чтобы высказать им всем мою благодарность. Низкий поклон врачам: Лауре Альбертовне, Николаю Александровичу, Никите Константиновичу. Отделению реанимации низкий поклон и вечная благодарность за жизнь»,  —  прокомментировала спасенная женщина.

«Этот случай  — яркий пример слаженной работы врачей разных специальностей и разных медицинских учреждений Псковской региональной системы здравоохранения, готовых бороться за жизнь пациентов до конца. Благодаря оперативным действиям и профессионализму удалось спасти и молодую маму, и её ребенка», - отметили в комитете.

Источник: Псковская Лента Новостей
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