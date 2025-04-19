Конструктивный диалог власти и великолучан выстроен давно и надёжно – Николай Козловский

Конструктивный диалог власти и великолучан выстроен давно и надёжно, такую позицию выразил глава города Великие Луки Николай Козловский, поздравляя сотрудников местного самоуправления с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован в Telegram-канале главы города.
Этот праздник был утвержден указом президента Российской Федерации в июне 2012 года. Дата празднования – 21 апреля.
Николай Козловский уверен, что в условиях сегодняшнего дня местная власть обязана оперативно решать эти вопросы, а также вести открытый, прямой диалог с жителями, привлекать граждан к совместной работе с целью оперативного реагирования на возникающие проблемы, планомерного благоустройства городской среды, создания комфортных условий для проживания людей.
Николай Козловский подчеркнул, что высокий профессионализм и ответственность работников органов местного самоуправления Великих Лук, совместная слаженная работа руководства города и его жителей, поддержка со стороны федеральной и региональной властей будут и в дальнейшем способствовать реализации стратегически важных проектов и планов по повышению качества жизни граждан, обновлению жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, созданию условий для стабильного роста экономики города.
«Дорогие коллеги! Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, сил и энергии для осуществления задуманных идей и значимых инициатив на благо Великих Лук, счастья, добра и благополучия!» - заключил глава города.