Общество

Конструктивный диалог власти и великолучан выстроен давно и надёжно – Николай Козловский

Конструктивный диалог власти и великолучан выстроен давно и надёжно, такую позицию выразил глава города Великие Луки Николай Козловский, поздравляя сотрудников местного самоуправления с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован в Telegram-канале главы города.

Этот праздник был утвержден указом президента Российской Федерации в июне 2012 года. Дата празднования – 21 апреля.

«Именно в этот день в 1785 году императрицей Екатериной II была утверждена Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской империи, фактически заложившая основы законодательства о местном самоуправлении в нашей стране. Сегодня вопросы развития местного самоуправления, повышения его эффективности являются одним из приоритетов в Российской Федерации», - поделился глава города.

Николай Козловский уверен, что в условиях сегодняшнего дня местная власть обязана оперативно решать эти вопросы, а также вести открытый, прямой диалог с жителями, привлекать граждан к совместной работе с целью оперативного реагирования на возникающие проблемы, планомерного благоустройства городской среды, создания комфортных условий для проживания людей.

«В Великих Луках такой конструктивный диалог выстроен давно и надёжно, идёт большая совместная работа власти и великолучан, созданы институт общественных советников и территориальные общественные самоуправления, которые на деле работают на благо Великих Лук. Поэтому День местного самоуправления по праву могут считать своим праздником не только работники законодательной и исполнительной властей города, структурных подразделений администрации Великих Лук, отвечающих заразные сферы жизнедеятельности, но и представители нашего общественного самоуправления, которые также вносят весомый вклад в развитие города», - сказал глава города Великие Луки.

Николай Козловский подчеркнул, что высокий профессионализм и ответственность работников органов местного самоуправления Великих Лук, совместная слаженная работа руководства города и его жителей, поддержка со стороны федеральной и региональной властей будут и в дальнейшем способствовать реализации стратегически важных проектов и планов по повышению качества жизни граждан, обновлению жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, созданию условий для стабильного роста экономики города.

«Дорогие коллеги! Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, сил и энергии для осуществления задуманных идей и значимых инициатив на благо Великих Лук, счастья, добра и благополучия!» - заключил глава города.