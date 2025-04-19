Общество

Делегация Псковской области принимает участие во всероссийском муниципальном форуме в Москве

Главы муниципальных образований Псковской области и депутаты представительных органов местного самоуправления региона принимают участие во втором всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России». Мероприятие стартовало в понедельник, 21 апреля, в Москве, на площадке Национального центра «Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Члены псковской делегации принимают активное участие в деловой программе, обсуждая на разных площадках наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием и поддержкой муниципальных образований. В форумной программе - более 20 панельных сессий, экспертные дискуссии и диалоги, инвестиционный форум и фестиваль культур «Сердце Родины». Также в рамках мероприятия будут подведены итоги 2-й всероссийской муниципальной премии «Служение».

«Знаково, что форум стартовал в День местного самоуправления, и в нем принимают участие руководители муниципалитетов России. Впереди — новые знания, новый опыт и общение с коллегами», — отметила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев отметил, что участие в форуме — возможность напрямую обсудить с коллегами из разных регионов, какие решения действительно работают на местах, какие идеи помогают развивать муниципалитеты и делать жизнь в них комфортнее. «Обмениваемся опытом, делимся наработками, ищем новые подходы — все это ради одной цели: чтобы нашим жителям жилось лучше. Уверен, что участие в таких мероприятиях дает реальный результат. Главное — потом все услышанное и полезное претворить в жизнь у себя дома, в Великих Луках».

В этом году форум объединил около 4 тысяч участников из 89 регионов страны — лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертов из числа представителей федеральных и региональных органов власти и общественных организаций. Целью мероприятия является объединение усилий всех уровней власти, экспертов и общества для системного развития муниципалитетов и укрепления роли местного самоуправления в стране.

Форум «Малая Родина — сила России» проводится по поручению президента России Владимира Путина. Организатор мероприятия — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ.