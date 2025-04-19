Общество

Александр Козловский: Работа органов МСУ играет ключевую роль в формировании сильного и сплочённого общества

С Днем местного самоуправления поздравил псковичей депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале. Он отметил, что это праздник тех, кто ежедневно трудится на благо своих городов и посёлков, кто делает всё возможное для развития территорий и повышения качества жизни земляков.

«Работа органов местного самоуправления и активистов территориального общественного самоуправления играет ключевую роль в формировании сильного и сплочённого общества. Именно на этом уровне власти особенно важны открытость, доверие и готовность к диалогу. Искренняя вовлечённость, стремление слышать людей и работать с ними в партнёрстве — основа настоящего успеха. Благодаря такому подходу удаётся решать важные задачи, выстраивать эффективное взаимодействие и делать жизнь на местах лучше. Уважаемые земляки! Пусть ваши профессиональные усилия всегда находят отклик и поддержку, а каждый день приносит уверенность в завтрашнем дне. Желаю вам крепкого здоровья, энергии и вдохновения для новых свершений на благо Псковской области и всей страны! С праздником!» - сказал Александр Козловский.

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления, установленный указом президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года, «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».