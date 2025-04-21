Восстанавливаются ли легкие после вейпинга, рассказал врач

Вейпинг часто подаётся как более безопасная альтернатива курению, но всё больше исследований говорят об обратном. Хотя в электронных сигаретах отсутствует смола и некоторые вредные побочные продукты горения табака, они всё же содержат никотин и целый ряд химических веществ, способных нанести вред легким. Врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов рассказал, могут ли лёгкие восстановиться после вейпинга.
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«Хорошая новость: лёгкие действительно начинают восстанавливаться, как только человек перестает использовать вейп. Хотя после длительного или интенсивного курения они, возможно, не вернутся к полностью здоровому состоянию, если им был нанесен существенный вред. Тем не менее показано, что после отказа от любых способов курения естественные механизмы восстановления организма активируются уже через несколько недель», - отметил врач.
Однако степень восстановления зависит от нескольких факторов, подчеркнул эксперт. Это продолжительности и интенсивности вейпинга, возраст человека и его общее состояние здоровья, а также наличие хронических заболеваний лёгких, например, астмы или хронической обструктивной болезни легких, пишет RuNews24.ru.
Чтобы восстановить здоровое дыхание, подчеркнул Марат Фаррахов, нужен полный отказ от вейпа - это первый и самый важный шаг.
«Употребляйте больше жидкости. Это помогает разжижать слизь и очищать дыхательные пути. Аэробные упражнения (ходьба, плавание, езда на велосипеде) улучшают работу легких, сердца и мышц грудной клетки. Техники, такие как диафрагмальное дыхание и дыхание через сжатые губы, укрепляют дыхательные мышцы и облегчают симптомы. Избегайте загрязнителей. Дым, пыль и агрессивные химические вещества могут раздражать легкие и замедлять восстановление. Однако если сохраняются кашель, хрипы или боль в груди — это повод пройти обследование. В некоторых случаях может потребоваться легочная реабилитация», - резюмировал врач-терапевт.