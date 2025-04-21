Общество

Восстанавливаются ли легкие после вейпинга, рассказал врач

Вейпинг часто подаётся как более безопасная альтернатива курению, но всё больше исследований говорят об обратном. Хотя в электронных сигаретах отсутствует смола и некоторые вредные побочные продукты горения табака, они всё же содержат никотин и целый ряд химических веществ, способных нанести вред легким. Врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов рассказал, могут ли лёгкие восстановиться после вейпинга.

Фото: Kandinsky

«Хорошая новость: лёгкие действительно начинают восстанавливаться, как только человек перестает использовать вейп. Хотя после длительного или интенсивного курения они, возможно, не вернутся к полностью здоровому состоянию, если им был нанесен существенный вред. Тем не менее показано, что после отказа от любых способов курения естественные механизмы восстановления организма активируются уже через несколько недель», - отметил врач.

Однако степень восстановления зависит от нескольких факторов, подчеркнул эксперт. Это продолжительности и интенсивности вейпинга, возраст человека и его общее состояние здоровья, а также наличие хронических заболеваний лёгких, например, астмы или хронической обструктивной болезни легких, пишет RuNews24.ru.

Чтобы восстановить здоровое дыхание, подчеркнул Марат Фаррахов, нужен полный отказ от вейпа - это первый и самый важный шаг.