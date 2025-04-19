Общество

Всероссийский проект «Истоки.Школа» пройдёт в Пскове

Всероссийский проект «Истоки.Школа» пройдёт в Пскове. Как рассказали в комитете по молодежной политике Псковской области, центральными темами проекта в 2025 году будут юбилейная годовщина победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества.

В течение пяти специальных смен участники смогут глубже изучить историю России, её выдающихся деятелей, освоить практические навыки реставрации и повысить свою компетентность в изучении русского языка и литературы.

Образовательные заезды 2025 года:

«Наследники Победы» (4–8 июня): предназначен для специалистов, работающих в сфере сохранения исторической памяти и противодействия попыткам искажения фактов.

«Древние города» (13–17 июня): сосредоточен на вопросах комплексного развития малых исторических городов и сохранении культурного наследия малых населенных пунктов.

«Наследие мастеров» (22–26 июня): нацелен на передачу опыта и методики реставрации памятников русской архитектуры и искусства от известных отечественных специалистов.

«Русское слово» (1–5 июля): посвящен проблемам современной русской речи, грамотности и методикам преподавания русского языка и литературы, а также знакомству с международным проектом «Послы русского языка в мире».

«Забота» (10–14 июля): объединяет семьи военнослужащих и волонтеров, участвующих в гуманитарных акциях, для обсуждения проблем оказания помощи нуждающимся категориям граждан.

Регистрация участников проходит на платформе ФГАИС «Молодежь России» по ссылке.

Организатором всероссийского проекта «Истоки. Школа» выступает ФГБУ «Роспатриотцентр» Федерального агентства по делам молодёжи при поддержке правительства Псковской области, Псковской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат).