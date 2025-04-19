Общество

Самый массовый за последнее время субботник «Единой России» прошел в Великих Луках

Самый массовый за последнее время субботник «Единой России» прошел в Великих Луках 21 апреля, его поддержали партийцы, молодогвардейцы, общественники, волонтеры, школьники и студенты со своими наставниками. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

«Мы вместе привели в порядок территорию у городской крепости со стороны улицы Рабочей. Убрали мусор, спилили сухие ветки, расчистили дорожки. Спасибо каждому за труд!» - написал Александр Козловский.

Депутат призвал жителей Псковской области присоединяться к субботникам в своих городах и поселках.

«Это не просто уборка. Это время, когда можно пообщаться с семьей, коллегами и друзьями, провести время на свежем воздухе, почувствовать себя частью большой команды, которая заботится о своей малой Родине», - добавил Александр Козловский.