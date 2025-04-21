Общество

Стартовал прием заявок на пятый форум «Сильные идеи для нового времени»

Открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Организаторы — Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор — ВЭБ.РФ. Свои идеи для позитивных изменений в стране жители Псковской области могут подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая. Затем эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные из идей представят руководству страны в июле на финальном мероприятии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

«Форум — это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной. Мы видим, сколько в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом, который мы выстраиваем на форуме, — это эффективный механизм для решения общенациональных задач. Чтобы реализовать амбициозные планы развития и успешно ответить на внешние вызовы, важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина», — отметил заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

«Форум создает условия для развития внутреннего рынка потребления, характеризующегося высоким спросом на отечественную продукцию. О многих перспективных предложениях наших граждан мы узнали с помощью краудсорсинговой платформы Фонда Росконгресс, на которой за все годы работы мероприятия отмечено более 530 тысяч пользователей. Это говорит о высокой востребованности такого формата взаимодействия. Отбор и дальнейшая реализация предложений совершенствуется: в этом году мы наблюдаем полное обновление состава экспертов, а также критериев отбора и направлений. Неизменным остается принцип работы: у каждого есть возможность предложить свою идею через краудплатформу, доработать ее совместно с экспертами и наставниками и достичь новых результатов», — сказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подчеркнула, что за прошедшие годы интерес к форуму вырос вдвое: в 2024 году количество идей увеличилось на 208% по сравнению с 2020 годом: «За эти годы мы получили почти 90 тысяч идей из всех регионов России и 35 зарубежных стран. В этом году мы ждем проекты, направленные на повышение качества жизни, поддержку предпринимательства, развитие кадрового потенциала, креативных индустрий, технологий, экологического благополучия. Каждая идея получит экспертную оценку, а лучшие смогут стать частью масштабных преобразований для устойчивой экономики, качественной и комфортной жизни наших граждан», — добавила Светлана Чупшева.

«Наша амбиция в новом стратегическом цикле — это максимально эффективное использование капитала Группы ВЭБ.РФ, чтобы реализовать как можно больше проектов для достижения национальных целей развития. Поэтому мы ждём от участников форума новых идей и инициатив. Ваша созидательная энергия способствует позитивным преобразованиям в стране и повышению качества жизни людей», — отметил председатель ВЭБ.РФ, председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.

В 2025 году идеи и предложения принимаются по пяти направлениям, релевантным национальным инициативам АСИ и отвечающим наццелям развития страны:

- Национальная социальная инициатив (НСИ). Отбор пройдет по двум ключевым темам: социальные инициативы и городское развитие. Обе нацелены на улучшение качества жизни людей, но решают разные задачи.

- Национальная предпринимательская инициатива (НПИ). Тут идеи принимаются по двум ключевым темам: новый бизнес и креативная экономика. Они направлены на развитие инноваций, поддержку предпринимательства и создание условий для роста экономики.

- Национальная технологическая инициатива (НТИ). Тут важны идеи по двум ключевым направлениям: гражданско-военные технологии и «Платформа НТИ». Проекты должны укрепить страну, обеспечить ее безопасность и сделать будущее лучше для всех.

- Национальная кадровая инициатива (НКИ). Тут фокусировка на идеях и проектах, которые помогут раскрыть потенциал каждого человека и обеспечить экономику необходимыми кадрами.

- Национальная экологическая и климатическая инициатива (НЭКИ). Идеи и проекты в этом направлении призваны сохранить природу, адаптировать страну к климатическим изменениям и создать условия для устойчивого развития.

Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию. Затем следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов. Работа по экспертизе, докрутке и «упаковке» идей начинается с момента поступления первого предложения. Финальной точкой станет очный двухдневный форум. На форуме планируется презентация 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания — продемонстрировать 10 из них руководству страны.

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в 2020 году. В соответствии с указом президента России форум стал ежегодным. За четыре года он сплотил более 530 тысяч жителей. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив и проектов, в 2022 лидеры предложили 19 512 идей для развития страны, в 2023 — 23 563, в 2024 — 30 726. Ежегодно около 1000 идей получают различные инструменты поддержки от организаторов форума, партнеров и региональных властей.