Стартовал прием заявок на пятый форум «Сильные идеи для нового времени»

Открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Организаторы — Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор — ВЭБ.РФ. Свои идеи для позитивных изменений в стране жители Псковской области могут подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая. Затем эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные из идей представят руководству страны в июле на финальном мероприятии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.
«Форум создает условия для развития внутреннего рынка потребления, характеризующегося высоким спросом на отечественную продукцию. О многих перспективных предложениях наших граждан мы узнали с помощью краудсорсинговой платформы Фонда Росконгресс, на которой за все годы работы мероприятия отмечено более 530 тысяч пользователей. Это говорит о высокой востребованности такого формата взаимодействия. Отбор и дальнейшая реализация предложений совершенствуется: в этом году мы наблюдаем полное обновление состава экспертов, а также критериев отбора и направлений. Неизменным остается принцип работы: у каждого есть возможность предложить свою идею через краудплатформу, доработать ее совместно с экспертами и наставниками и достичь новых результатов», — сказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.
«Наша амбиция в новом стратегическом цикле — это максимально эффективное использование капитала Группы ВЭБ.РФ, чтобы реализовать как можно больше проектов для достижения национальных целей развития. Поэтому мы ждём от участников форума новых идей и инициатив. Ваша созидательная энергия способствует позитивным преобразованиям в стране и повышению качества жизни людей», — отметил председатель ВЭБ.РФ, председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.
В 2025 году идеи и предложения принимаются по пяти направлениям, релевантным национальным инициативам АСИ и отвечающим наццелям развития страны:
- Национальная социальная инициатив (НСИ). Отбор пройдет по двум ключевым темам: социальные инициативы и городское развитие. Обе нацелены на улучшение качества жизни людей, но решают разные задачи.
- Национальная предпринимательская инициатива (НПИ). Тут идеи принимаются по двум ключевым темам: новый бизнес и креативная экономика. Они направлены на развитие инноваций, поддержку предпринимательства и создание условий для роста экономики.
- Национальная технологическая инициатива (НТИ). Тут важны идеи по двум ключевым направлениям: гражданско-военные технологии и «Платформа НТИ». Проекты должны укрепить страну, обеспечить ее безопасность и сделать будущее лучше для всех.
- Национальная кадровая инициатива (НКИ). Тут фокусировка на идеях и проектах, которые помогут раскрыть потенциал каждого человека и обеспечить экономику необходимыми кадрами.
- Национальная экологическая и климатическая инициатива (НЭКИ). Идеи и проекты в этом направлении призваны сохранить природу, адаптировать страну к климатическим изменениям и создать условия для устойчивого развития.
Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию. Затем следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов. Работа по экспертизе, докрутке и «упаковке» идей начинается с момента поступления первого предложения. Финальной точкой станет очный двухдневный форум. На форуме планируется презентация 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания — продемонстрировать 10 из них руководству страны.
Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в 2020 году. В соответствии с указом президента России форум стал ежегодным. За четыре года он сплотил более 530 тысяч жителей. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив и проектов, в 2022 лидеры предложили 19 512 идей для развития страны, в 2023 — 23 563, в 2024 — 30 726. Ежегодно около 1000 идей получают различные инструменты поддержки от организаторов форума, партнеров и региональных властей.