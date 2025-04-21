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Скончался скульптор, автор памятника княгине Ольге в Пскове Зураб Церетели

22.04.2025 08:42|ПсковКомментариев: 0

Зураб Церетели, выдающийся художник-монументалист, скульптор и президент Российской академии художеств, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил «Интерфаксу» помощник художника Сергей Шагулашвили.

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 04.01.2024

Фото: РИА Новости / Александр Андреев

«Да, это случилось сегодня в половине второго ночи», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что решение о прощании и похоронах будет принято позже.

22 июля 2003 года, в дни празднования 1100-летия первого летописного упоминания Пскова, президент Российской академии художеств Зураба Церетели преподнёс городу в дар памятник Святой Равноапостольной Княгине Ольге. Скульптурная композиция, созданная знаменитым мастером, была установлена на площади у гостиницы «Рижская». В творении скульптора княгиня Ольга предстаёт как княгиня-воительница, защитница русской земли. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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