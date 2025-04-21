Общество

Больше тысячи рублей на карманные расходы дают псковские родители старшеклассникам — опрос

79% родителей младших школьников и 9 из 10 родителей подростков старше 11 лет дают своим детям деньги на карманные расходы. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие родители детей в возрасте от 7 до 17 лет из Пскова.

С возрастом контроль родителей над расходами детей ослабевает: если за покупками младшеклассников не следят только 12% родителей, то за тратами старшеклассников — уже 46%.

Чем старше становится ребенок, тем больше денег ему выделяется на карманные расходы. Так, 7—10-летним детям в среднем дают 530 рублей в неделю, ученикам средней школы — 840 рублей, а старшеклассникам — 1230 рублей.

Детям до 15 лет родители обычно дают часть денег просто так, а часть предлагают «заработать», выполняя различные поручения по дому и получая хорошие оценки в школе. Старшеклассникам же деньги чаще всего выдаются просто так: «В каникулы уже сам подрабатывает».