Общество

В РФ пенсионерам досрочно перечислят пенсии за май

Часть пенсионеров досрочно получат выплаты пенсий за май, сообщается в Telegram-канале Социального фонда России.

«До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число. Начиная с 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику», - говорится в сообщении.

Отмечается, что прочие выплаты Соцфонда также будут перечислены досрочно.

«Пенсионеры, которым выплаты доставляет "Почта России", получат деньги за май в привычные для себя даты», - уточнили в фонде. По данным ведомства, почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 мая. С этого же времени выплату можно будет получить в кассе почтового отделения.