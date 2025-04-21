Ввоз более чем 300 тысяч яблонь из Сербии запретили в Псковской области

В пункте пропуска Бурачки в Псковской области должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 325 000 подвоев яблони, выращенных в Республике Сербия, и выявили нарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.
В ходе документарного контроля специалистом ведомства было установлено, что на маркировке подкарантинной продукции отсутствовала информация об экспортере. Следовательно, фитосанитарный сертификат не подтверждает соответствие ввозимой партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям.
Ввоз яблоневых подвоев на территорию Российской Федерации запрещен.