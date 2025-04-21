Общество

«Кузница»: Весенние коммунальные заботы Пскова. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 22 апреля. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Весенние коммунальные заботы Пскова. И таковых немало. Во-первых, отопительный период. Ежегодно, как только немного потеплеет, городское сообщество делиться пополам: одним нужно срочно отключить отопление, потому что жарко, не нужно топить улицу и выбрасывать деньги на ветер. Аргументы, что мы живем на Северо-Западе, и вслед за несколькими днями тепла вновь придет прохладная погода, не работают. Вторая часть жителей города, напротив, кажется, готова жить с отоплением до июня. Сейчас у городских властей дилемма, кого слушать? Ответ прост – специалистов. Тех, кто точно знает: отключив, за час включить обратно не выйдет. Система гораздо сложнее. Как и когда будет приниматься решение о завершении отопительного сезона?

Старт дорожного сезона – работы уже начались: где и что делают? Каков план на текущий год? Это еще одна наша тема сегодня.

Благоустройство – общественные пространства и дворовые территории: где и что планируется преобразить в этом году? Поговорим и об этом. Ну и, конечно, традиционный в Пскове в апреле месячник чистоты – как он проходит?

Ответы на эти и другие вопросы – в комментариях нашего гостя студии, заместителя главы администрации Пскова Алексея Саенко.