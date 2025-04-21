Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Образование для учащихся с инвалидностью
«Учитель года»: В школе по любви
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Весенние запреты В Псковской области
Великие Луки к 80-летию Победы
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Задержание ректора ПсковГУ
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Непростая «пятилетка» профсоюза госучреждений
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
 
 
 
ещё Общество 21.04.2025 17:370 Дожди и мокрый снег ожидаются в Псковской области к выходным 22.04.2025 17:220 Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по профилактике инфекций в майские праздники 22.04.2025 17:130 Совет ветеранов в Псковском районе признан лучшим в регионе по итогам 2024 года 22.04.2025 17:060 Минкультуры предложило установить 17 января День артиста 22.04.2025 17:010 «Кузница»: Весенние коммунальные заботы Пскова. ВИДЕО 22.04.2025 16:540 Роструд сообщил о погашении в 2024 году задолженности по зарплате в 14 млрд рублей
 
 
 
Самое популярное 15.04.2025 12:300 Назначен новый руководитель управления Госавтоинспекции Псковской области 18.04.2025 11:370 Временно исполняющим обязанности ректора ПсковГУ назначен Сергей Николаев 18.04.2025 15:522 Ректора ПсковГУ не отпустили под домашний арест 15.04.2025 15:580 Апелляционная жалоба на меру пресечения ректору ПсковГУ поступила в областной суд 18.04.2025 12:250 По делу Натальи Ильиной и другим лицам возможны дополнительные решения — прокуратура
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Кузница»: Весенние коммунальные заботы Пскова. ВИДЕО

22.04.2025 17:01|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 22 апреля. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Весенние коммунальные заботы Пскова. И таковых немало. Во-первых, отопительный период. Ежегодно, как только немного потеплеет, городское сообщество делиться пополам: одним нужно срочно отключить отопление, потому что жарко, не нужно топить улицу и выбрасывать деньги на ветер. Аргументы, что мы живем на Северо-Западе, и вслед за несколькими днями тепла вновь придет прохладная погода, не работают. Вторая часть жителей города, напротив, кажется, готова жить с отоплением до июня. Сейчас у городских властей дилемма, кого слушать? Ответ прост – специалистов. Тех, кто точно знает: отключив, за час включить обратно не выйдет. Система гораздо сложнее. Как и когда будет приниматься решение о завершении отопительного сезона? 

Старт дорожного сезона – работы уже начались: где и что делают? Каков план на текущий год? Это еще одна наша тема сегодня.

Благоустройство – общественные пространства и дворовые территории: где и что планируется преобразить в этом году? Поговорим и об этом. Ну и, конечно, традиционный в Пскове в апреле месячник чистоты – как он проходит?

Ответы на эти и другие вопросы – в комментариях нашего гостя студии, заместителя главы администрации Пскова Алексея Саенко.

Теги: #Кузница
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Не пора ли отключать отопление?
В опросе приняло участие 115 человек
22.04.2025, 17:220 Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по профилактике инфекций в майские праздники 22.04.2025, 17:130 Совет ветеранов в Псковском районе признан лучшим в регионе по итогам 2024 года 22.04.2025, 17:060 Минкультуры предложило установить 17 января День артиста 22.04.2025, 17:010 «Кузница»: Весенние коммунальные заботы Пскова. ВИДЕО
22.04.2025, 16:540 Роструд сообщил о погашении в 2024 году задолженности по зарплате в 14 млрд рублей 22.04.2025, 16:410 Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН 22.04.2025, 16:300 «Брокенского призрака» запечатлел псковский астроном 22.04.2025, 16:270 Почти 4 тысячи случаев ОРВИ зафиксировали в Псковской области за неделю
22.04.2025, 16:260 Печерянин сломал девушке руку, пытаясь прекратить женскую драку 22.04.2025, 16:210 Более 50 картин представят на выставке к 20-летию движения «ПсковАРТ» 22.04.2025, 16:090 Музей-заповедник «Изборск» переходит на летний режим работы 22.04.2025, 16:030 Каждый третий пскович предпочел бы немецкий автомобиль — аналитики МТС
22.04.2025, 16:020 Сетевой магазин в Пскове оштрафовали за задержку заработной платы 22.04.2025, 15:540 Мурашко: Число курящих россиян сократилось в два раза с 2009 года 22.04.2025, 15:530 Минпросвещения подготовит законопроект по оценке за поведение в школах 22.04.2025, 15:410 В Дновском районе перевернулась автомашина с пьяным водителем и после сгорела
22.04.2025, 15:400 155 лет исполнилось со дня рождения Владимира Ленина 22.04.2025, 15:260 «Дневной дозор»: Стоит ли перекрывать центр Пскова для массовых мероприятий? 22.04.2025, 15:190 В Пскове планируют расширить проезжую часть на участке улицы Леона Поземского 22.04.2025, 15:100 Выставка военного пенсионера «Время для тишины» откроется в Пскове
22.04.2025, 15:080 Фотофакт: Баннеры к 80-летию Победы установили напротив Псковского областного суда 22.04.2025, 14:540 Две женщины пострадали в ДТП в Великих Луках 22.04.2025, 14:510 ФСБ напоминает псковичам об ответственности за нарушение правил охоты в приграничной зоне 22.04.2025, 14:460 Три псковских летчика - первые Герои Советского Союза на пути к Великой Победе
22.04.2025, 14:420 Подрядчик опережает график работ по ремонту котельной на улице Инженерной в Пскове 22.04.2025, 14:300 В Рособрнадзоре предупредили о мошенничестве с фейковыми ответами на ЕГЭ и ОГЭ 22.04.2025, 14:170 Троих великолучан взяли под стражу за вымогательство и угрозу убить мужчину за отказ продать машину 22.04.2025, 14:120 МегаФон развернул высокоскоростной Wi-Fi в горном кластере Сочи
22.04.2025, 14:060 Юные гении Пскова: Олимпиада по ментальной арифметике установила новые рекорды 22.04.2025, 14:050 «Диктант Победы» пройдет в Псковской области более чем на 90 площадках 22.04.2025, 14:000 «Особое мнение» Валерия Гарбузова: 100 дней президентства Трампа. ВИДЕО 22.04.2025, 13:581 Администрация Пскова положительно оценила работу подрядчиков в зимний период
22.04.2025, 13:530 Фотофакт: В псковском Зеленом театре устанавливают сцену 22.04.2025, 13:500 «Золотой голос Венеции» Лука Миннелли выступит в псковской филармонии  22.04.2025, 13:440 У Дональда Трампа слишком упрощенное понимание украинского конфликта — Валерий Гарбузов 22.04.2025, 13:390 Замглавы администрации Пскова: На текущий момент решение об отключении отопления не принято
22.04.2025, 13:350 Жители Псковщины высаживают «Сады памяти» к 80-летию Великой Победы 22.04.2025, 13:330 До +21 градуса и дожди прогнозируют в Псковской области 23 апреля 22.04.2025, 13:150 Весенние мгновения в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 22.04.2025, 13:080 США и Китай в современном мире имеют статус неформальных империй – Валерий Гарбузов
22.04.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Весенние коммунальные заботы Пскова 22.04.2025, 13:000 Утечку в котельной на улице Конной устраняют сотрудники «Псковских тепловых сетей» 22.04.2025, 12:540 Псковский музей-заповедник выражает соболезнования родным и близким Зураба Церетели 22.04.2025, 12:390 Городской офис завода «Титан-Полимер» подвел итоги первого года работы
22.04.2025, 12:370 На должность прокурора Новоржевского района назначена Ирина Колчева 22.04.2025, 12:350 ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 млн рублей 22.04.2025, 12:320 На профсоюзный квиз «Маёвка» приглашают псковичей на праздник Первомая 22.04.2025, 12:190 В деревнях Новоржевского округа началось грейдирование дорог
22.04.2025, 12:160 Ввоз более чем 300 тысяч яблонь из Сербии запретили в Псковской области 22.04.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Валерием Гарбузовым 22.04.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 22 апреля 22.04.2025, 11:590 На весеннюю пробежку приглашают псковичей 22 апреля
22.04.2025, 11:580 Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России 22.04.2025, 11:560 Маршрут трех автобусов изменят в период весенней ярмарки в Великих Луках 22.04.2025, 11:410 Чат психологической поддержки семей и участников СВО переходит на круглосуточный режим работы 22.04.2025, 11:370 Реставраторы заполняют трещины в сводах Серафимовского придела Троицкого собора в Пскове
22.04.2025, 11:260 Ведущие к воинским захоронениям дороги ремонтируют в Псковской области 22.04.2025, 11:170 Завод «ЗЭТО» провел переговоры с индонезийскими партнёрами на бизнес-форуме в Джакарте 22.04.2025, 11:110 ИТ-холдинг Т1: Через десять лет писать код будут не программисты  22.04.2025, 11:040 Открылось 70-е заседание научной конференции «Археология и история Пскова и Псковской земли»
22.04.2025, 10:510 В Пскове мужчину приговорили к исправительным работам за обжиг оплетки проводов на Вечном огне 22.04.2025, 10:420 «Кузница»: Весенние коммунальные заботы Пскова 22.04.2025, 10:390 В РФ выдачи льготной ипотеки в марте упали на 44% 22.04.2025, 10:350 Футболисты «Луки-Энергии» проведут домашний матч с командой «Балтика-2»
22.04.2025, 10:300 Больше тысячи рублей на карманные расходы дают псковские родители старшеклассникам — опрос 22.04.2025, 10:180 Хозпостройка горела на улице Полковой в Пскове 22.04.2025, 10:161 Пенсионеры незаконно поймали почти 80 рыб в Псковском озере 22.04.2025, 10:080 «Особое мнение» Валерия Гарбузова: 100 дней президентства Трампа
22.04.2025, 10:030 Северное сияние запечатлели над Изборском 22.04.2025, 09:560 Почти 25 тысяч девятиклассников планируют два ОГЭ вместо четырех 22.04.2025, 09:450 Артиллерийский снаряд идентифицировали вблизи псковской деревни Ореховичи 22.04.2025, 09:430 ПЛН-25. Миллениум
22.04.2025, 09:390 В РФ пенсионерам досрочно перечислят пенсии за май 22.04.2025, 09:390 Дом, веранда и сарай сгорели в Пушкинских Горах 22.04.2025, 09:300 Насильник из Калининграда похитил рюкзак у псковича 22.04.2025, 09:000 Заключенного колонии в псковской Середке осудили на 7 лет за оправдание терроризма
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru