Общество

«Брокенского призрака» запечатлел псковский астроном

В ночь с 21 на 22 апреля, в период с 01:40 до 01:45, на «Священном холме единения России» псковский астроном-любитель запечатлел необычное оптическое явление, известное как «Брокенский призрак». Об этом автор фотографий Петр Митрофанов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

«Интересное оптическое явление наблюдалось после часа ночи, когда появился туман. На фоне тумана была хорошо заметна тень креста, стоящего на Священном холме единения России. Данное явление носит название "Брокенского призрака"»,- рассказал пскович.

Напомним, ранее астроном сфотографировал северное сияние над Изборском.