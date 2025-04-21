Общество

Роструд сообщил о погашении в 2024 году задолженности по зарплате в 14 млрд рублей

Трудовые права более чем 367 тыс. работников удалось восстановить в 2024 году благодаря инспекторам труда, также погашена задолженность по заработной плате на сумму 14 млрд рублей. Об этом сообщил глава Роструда Михаил Иванков на заседании Генсовета ФНПР.

«Всего благодаря усилиям инспекции в прошлом году восстановлены трудовые права более чем 367 тыс. работников, погашена задолженность по заработной плате на сумму 14 миллиардов рублей», - сказал он.

У Роструда есть 9 индикаторов риска, которые нацелены на выявление возможных проблем, связанных с оплатой или охраной труда, они позволяют восстанавливать трудовые права россиян до того, как они начинают обращаться в разные ведомства.

Кроме того, Роструд выявил сокращение числа нарушений на предприятиях угольной отрасли со стороны работодателей на 51% по итогам 2024 года по сравнению с 2023 годом. Нарушения в части оплаты труда, в том числе соблюдения доли условно-постоянной части зарплаты шахтеров не менее 70%, выявлены только на 2 предприятиях, пишет ТАСС.