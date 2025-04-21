Общество

Совет ветеранов в Псковском районе признан лучшим в регионе по итогам 2024 года

Итоги работы Псковского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов подвели на пленуме во вторник, 22 апреля, в региональном филиале государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Председатель областного Совета ветеранов Николай Груздов рассказал, что в регионе в настоящее время функционируют свыше 500 первичных ветеранских организаций, которые объединяют почти 110 тысяч человек. Он проинформировал об участии ветеранов в социальной и общественной жизни региона, а также о деятельности в сфере культурного развития общества, духовного и патриотического воспитания молодежи.

Отдельно Николай Груздов отметил конструктивное взаимодействие Совета ветеранов с исполнительными органами региона и местными органами власти. Это особенно касается вопросов лекарственного обеспечения, медицинской помощи и социального ухода. Большое внимание уделяется оздоровлению. В санаториях России и Республики Беларусь в прошлом году отдохнули 36 человек.

В этом году деятельность Совета ветеранов в регионе во многом направлена на поддержку мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны во всех муниципальных образованиях поддерживают патриотические акции, а также традиционно участвуют в подготовке материалов для многотомника «Солдаты Победы».

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поблагодарила представителей областного Совета ветеранов и участников организаций в муниципальных округах за серьезное отношение к той общественной работе, которую они выполняют. «В каждом муниципальном образовании есть очень важный и порой уникальный для нашего региона и всей страны опыт работы ветеранов с общественными организациями и молодежью. Мы это высоко ценим», - сказала первый вице-губернатор и пожелала ветеранам здоровья и долгих лет жизни.

В рамках пленума состоялась церемония награждения победителей смотра-конкурса на лучшую районную (городскую) ветеранскую организацию за 2024 год. Первого места конкурса удостоен Совет ветеранов в Псковском районе. Второе место — у ветеранской организации Стругокрасненского муниципального округа. Замыкает тройку лидеров организация, объединяющая ветеранов Себежского района.

Почетной грамоты областного Совета ветеранов за заслуги в ветеранском движении по итогам работы в 2024 году удостоены председатели ветеранских организаций в городе Пскове, Бежаницком и Пушкиногорском районах.