Общество

Тренировка по использованию новой цифровой платформы ГАС «Выборы» проходит в Псковской области

Во всех регионах России проходит масштабная тренировка по использованию новой цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0, в том числе в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

В общероссийской тренировке принимают участие сотрудники, которые непосредственно работают с государственной информационной системой, предназначенной для автоматизации избирательных действий — системные администраторы территориальных избирательных комиссий и сотрудники информационного центра аппарата.

«Отрабатываем все этапы избирательного процесса в тренировочном режиме, как на настоящих выборах — планирование избирательной кампании, выдвижение кандидатов, формирование списков избирателей. С 22 по 24 апреля проходит тестовое голосование, вводятся сведения об участии избирателей в выборах по отчетным временам. Зачем проводится тренировка? Чтобы проверить работоспособность новой цифровой платформы и выявить возможные недостатки, которые могли не учесть разработчики», - рассказали в облизбиркоме.