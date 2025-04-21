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Общество

«Потягнем за Отечество!»:  Герой Советского Союза Арнольд Мери

23.04.2025 11:24|ПсковКомментариев: 0

В эфире радиостанции «ПЛН FM» и на сайте Псковской Ленты Новостей продолжается историко-просветительский проект автономной некоммерческой организации всестороннего развития молодежи «Сила юности» - «Потягнем за Отечество!». Его основная задача - в интересной, современной и доступной форме донести информацию о биографиях видных полководцев и государственников, защитников земли Псковской разных времен и национальностей и их вкладе в защиту и укрепление России. Сегодня мы расскажем об Арнольде Мери - первом эстонце, удостоенном звания Героя Советского Союза за подвиг, совершенный на территории Псковской области.

 

Арнольд Константинович Мери родился 1 июля 1919 года в городе Таллин (ныне Республика Эстония), в семье служащего. В 1926 году семья Мери выехала в Югославию. Отец нанялся на работу поваром, а мать - прислугой. Здесь Арнольд принял православие, а с ним и православное имя Адриан. Окончил русскую начальную школу в городе Скопле, а в 1938 году - 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде.

В 1938 году семья вернулась в Эстонию. Арнольд поступил на работу учеником слесаря на машиностроительный завод. А в 1939 году его призвали на срочную службу в эстонскую армию. В июле 1940 года, с установлением Советской власти в Эстонии, на организационном собрании воссозданной Таллинской комсомольской организации Арнольд Мери был избран в состав первого городского комитета комсомола. Тогда же по поручению ЦК комсомола он возглавил солдатское бюро, призванное заниматься созданием комсомольских организаций в частях армии. Был членом ВКП(б)/КПСС с 1940 года.

Осенью 1940 года эстонская армия была преобразована в 22-й территориальный Эстонский стрелковый корпус Рабоче-крестьянской Красной Армии, и Арнольда Мери направили для дальнейшего прохождения службы в корпусной 415-й отдельный батальон связи на должность заместителя политрука учебной роты.

В первые дни Великой Отечественной войны 22-й Эстонский территориальный стрелковый корпус в составе Северо-Западного фронта начал свой боевой путь, выступив маршем в район города Порхова.

Первые удары 56-го моторизованного корпуса Вермахта пришлось принять в обстановке сосредоточения частей корпуса и частичного обновления вооружения. В боях в окрестностях Славковичей и Махновки 6-10 июля 1941 года корпус понес большие потери. Мери с трудом выбрался из окружения и после упорных розысков нашел свою часть. После отступления от Порхова части корпуса отошли на восточный берег реки Шелони, где заняли оборону.

Утром 17 июля командование корпуса попыталось организовать наступление к северу и югу от Порхова, но безуспешно. Гитлеровцы уже успели сосредоточить в порховских окрестностях крупные силы. Во второй половине дня подразделения 24-го пехотного полка гитлеровцев форсировали реку Шелонь и начали развивать наступление южнее шоссе Порхов - Дно.

Часть бойцов эстонского корпуса дрогнула и начала отступление. В этот момент заместитель политрука учебной роты 415-го отдельного батальона связи Арнольд Мери не поддался панике, встал перед бегущей из окопов толпой. И заставил ее остановиться, организовать оборону, отбросить врага. Осколком мины он был ранен в правую руку, но боевого поста не оставил.

«Я начал организовывать оборону. Это были не мои бойцы. Я не имел такого звания, чтобы ими командовать. Но я создавал оборону. Говорю: "Если мы не будем обороняться, нас вырежут! Штыками заколют! Так что, единственная возможность спастись - это создавать оборону!"», - вспоминал Арнольд Мери в одном из интервью.

Политрук был снова ранен - осколком мины в бедро и колено. Истекая кровью, он не покинул поле боя. Батальон успешно справился с боевой задачей, план гитлеровцев выйти к шоссе Порхов - Дно и уничтожить штаб 22-го стрелкового корпуса был сорван.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство заместителю политрука Мери Арнольду Константиновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он стал первым эстонцем - Героем Советского Союза.

Из представления к награде: «Товарищ Мери во время боя, будучи ранен, оставался в строю и вёл уничтожающий огонь по противнику из ручного пулемёта… Товарищ Мери личным примером заставил красноармейцев-эстонцев стойко держаться и удерживать занятую позицию… будучи дважды ранен, продолжал вести бой с исключительной стойкостью… и только после третьего серьёзного ранения был эвакуирован на медпункт».

В это представление вкралась неточность: Арнольд Мери в том бою получил не три, а четыре ранения - в правую руку, колено, бедро и грудь. После излечения в госпитале в октябре 1941 года Арнольда Мери направили на учебу в Московское военно-инженерное училище. В то время началось создание новых эстонских национальных частей РККА. Узнав об этом, Мери написал рапорт с просьбой направить его в такую часть. В начале 1942 года получил назначение на должность комсорга стрелкового полка, с осени 1942 года - помощник начальника политотдела 249-й Эстонской стрелковой дивизии, а позднее - 8-го Эстонского Таллинского стрелкового корпуса, в котором он служил до конца войны. Уже в составе этого воинского соединения Арнольд Мери снова оказался на Псковской земле. Участвовал в Великолукской, Невельской, Нарвской, Прибалтийской стратегических операциях. Освобождал от гитлеровцев родной Таллин.

Гвардии майор Арнольд Мери был включён в состав участников Парада Победы и назначен ассистентом у знамени сводного полка Ленинградского фронта. Но перед самым парадом в июне 1945 года был демобилизован. Героя отозвали в Таллин, где он был избран первым секретарём ЦК ЛКСМ Эстонской ССР. Он возглавлял республиканскую молодежную организацию до осени 1949 года.

С 1949 года Арнольд Мери - слушатель Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б). Но в конце 1951 года его исключили из рядов партии. Причиной стали его просьбы пересмотреть дела ряда ссыльных и вернуть их в Эстонию.

Арнольд Мери был лишён звания Героя Советского Союза и других государственных наград Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 1952 года. Однако осужден он не был и уехал сначала из Москвы в Таллин, а затем из Таллина в Горно-Алтайск. Работал агрономом плодово-ягодного питомника, техническим руководителем мебельной фабрики, начальником учебной мастерской Горно-Алтайского педагогического института.

В 1956 году по апелляции ХХ съезду КПСС Арнольд Константинович Мери был восстановлен в рядах КПСС, в звании Героя Советского Союза и правах на награды. Он заочно окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1958 года преподавал политэкономию капитализма в Горно-Алтайском педагогическом институте, затем являлся деканом одного из факультетов этого института.

В 1967 году Арнольд Мери по приглашению ЦК Компартии Эстонии возвратился в Таллин и вступил в должность заместителя, а затем первого заместителя министра просвещения Эстонской ССР. В 1979 году он стал председателем президиума Эстонского общества дружбы и культурных связей с зарубежными государствами. С 1989 года Арнольд Мери на пенсии. Проживал в Нымме (Эстония).

В 2001 году Герой Советского Союза Арнольд Мери приезжал в Москву и принимал участие в торжествах, посвящённых 56-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С 2007 года - председатель Антифашистского комитета Эстонии.

С 1995 года Мери подвергался преследованию со стороны властей Эстонской Республики. Ему предъявили обвинение в «геноциде эстонского народа в 1949 году». В 2007 году официально было возбуждено уголовное дело. 20 мая 2008 года в Пярнуском уезде начался судебный процесс по делу Арнольда Мери, ветерана Великой Отечественной войны и бывшего члена ЦК Компартии Эстонии. Герою Советского Союза инкриминировали причастность к депортациям гражданских лиц в 1949 году. В случае признания виновным 88-летнему тяжело больному подсудимому (у него на тот момент диагностировали рак лёгких, частичную потерю слуха и зрения) грозило пожизненное тюремное заключение. Сам Арнольд Мери вину свою никогда не признавал, активно выступал в свою защиту и против попыток оправдания фашизма в Эстонии.

Из интервью Арнольда Мери: «В Эстонии было несколько процессов по делам о так называемой депортации, которая трактуется здесь как "геноцид". Это один из фронтов борьбы между однополярным и многополярным мирами. А Эстония - в ряду прихлебателей, которые ратуют за однополярный мир. Я же под руку подвернулся... А куда мне сдаваться? Это абсолютно исключено!»

Герой Советского Союза Арнольд Константинович Мери скончался 27 марта 2009 года в Нымме. Похоронен в Таллине на кладбище Лийва.

Кроме звания Героя Советского Союза среди наград Арнольда Мери: 2 ордена Ленина, орден Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 2 ордена Трудового Красного Знамени, орден Дружбы народов, 2 ордена Красной Звезды,орден «Знак Почёта».

Удостоен звания «Почетный гражданин города Порхов». Руководство Порховского района приняло решение присвоить имя Арнольда Мери средней школе в деревне Полоное, где в июле 1941 года располагался штаб 22-го Эстонского стрелкового корпуса Красной Армии. Мери руководил обороной штаба. В Порхове есть улица Арнольда Мери. 

Секретарь Антифашистского комитета Эстонии Андрей Заренков, об Арнольде Мери: «Даже после смерти он все равно в строю: человек, борющийся за справедливость, жизнь и за народ. Его имя и его жизнь - это яркий пример служения Родине и справедливости».

В 2008 году мэрией Горно-Алтайска также принято предложение Совета ветеранов республики назвать одну из строящихся улиц Горно-Алтайска именем Героя Советского Союза Арнольда Мери.

Памятные знак Арнольду Мери установлены у деревни Полоное Порховского района и на месте боя (в июле 1941 года), в 2 км от деревни Могилицы на пересечении трассы Порхов - Дно с дорогой Дно - Искра.

Историко-просветительский проект «Потягнем за Отечество!», инициатором которого выступила автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности», реализуется при поддержке правительства Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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