Общество

Репетиторов оплачивают 6 из 10 родителей учеников 10-11 классов в Пскове – опрос

Репетиторов оплачивают 6 из 10 родителей учеников 10-11 классов в Пскове, тратя на это в среднем 4900 рублей в неделю. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие родители школьников среднего и старшего звена из Пскова.

Дополнительные занятия детей с репетиторами оплачивают 31% родителей учеников 7—8 классов, 47% родителей девятиклассников и 62% родителей учащихся 10—11 классов.

Ученикам 7—8 классов чаще всего нанимают репетиторов по алгебре, геометрии, английскому языку, русскому языку, физике и информатике, при этом средние еженедельные расходы на все дополнительные занятия составляют около 3100 рублей. Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными предметами являются обязательные экзаменационные дисциплины — алгебра, геометрия и русский язык, а среди предметов по выбору в топ-5 оказались — английский язык, физика, химия и обществознание. Родители девятиклассников в среднем тратят 3600 рублей в неделю на репетиторов, а для старшеклассников (10—11 классы) эта сумма увеличивается до 4900 рублей.

Среди родителей старшеклассников доля тех, кто тратит более 10 тысяч рублей в неделю на репетиторов, составляет 13% против 10% среди родителей учащихся 7—8 классов и 3% среди родителей учеников 9 классов.