Общество

Тревожные симптомы при головной боли назвал врач

Врач-терапевт Наталья Леонтьева обозначила три ключевых симптома при головной боли, наличие которых требует незамедлительного обращения к специалисту.

«Головная боль – это очень распространенный симптом, и в большинстве случаев он не представляет собой угрозу. Но существуют "красные флаги", которые опасны для здоровья», – отметила врач.

По словам доктора, необходимо немедленно обратиться к врачу, если головная боль появилась внезапно и очень интенсивно.

«Если вы никогда раньше не наблюдали такую головную боль, она появилась внезапно и похожа на "удар молнии" или "разрыв", это может быть признаком субарахноидального кровоизлияния – состояния, требующего немедленной госпитализации и лечения», – подчеркнула врач.

Наталья Леонтьева отметила, что такая боль может сопровождаться тошнотой, рвотой, ригидностью затылочных мышц (невозможностью наклонить голову вперед) и потерей сознания. Кроме того, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами, то нужно срочно обращаться в больницу.

«Любые изменения в неврологическом статусе на фоне головной боли должны насторожить», – отметила она.

Врач-терапевт перечислила, какие тревожные симптомы относятся к опасному состоянию человека. Это слабость или онемение в конечностях, особенно с одной стороны тела, нарушение речи (сложность в произношении слов или написании слов), нарушение зрения (двоение в глазах, выпадение поля зрения), нарушение коалиционного движения (головокружение, неустойчивая походка), а также судороги. Эти симптомы могут привести к инсульту, опухоли головного мозга или другому серьезному неврологическому заболеванию, пишет RuNews24.ru.

«Сочетание головной боли, высокой температуры и невозможности наклонить голову вперед может быть признаком менингита. Это опасное инфекционное заболевание, требующее немедленного лечения антибиотиками. Однако эти три признака – не единственные причины обращения к врачам при головной боли, но они являются довольно серьезными», – заявила врач.

Терапевт Наталья Леонтьева также указала на важные признаки, когда нужно экстренно обращаться при головной боли. Например, если головная боль не ослабевает, в том числе после приема обезболивающих препаратов. Или же когда головная боль появилась после травмы головы.

В заключение врач-терапевт посоветовала не заниматься самолечением и обращаться за квалифицированной медицинской помощью при наличии признаков головной боли.