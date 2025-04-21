Тревожные симптомы при головной боли назвал врач

Врач-терапевт Наталья Леонтьева обозначила три ключевых симптома при головной боли, наличие которых требует незамедлительного обращения к специалисту.
«Головная боль – это очень распространенный симптом, и в большинстве случаев он не представляет собой угрозу. Но существуют "красные флаги", которые опасны для здоровья», – отметила врач.
По словам доктора, необходимо немедленно обратиться к врачу, если головная боль появилась внезапно и очень интенсивно.
Наталья Леонтьева отметила, что такая боль может сопровождаться тошнотой, рвотой, ригидностью затылочных мышц (невозможностью наклонить голову вперед) и потерей сознания. Кроме того, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами, то нужно срочно обращаться в больницу.
«Любые изменения в неврологическом статусе на фоне головной боли должны насторожить», – отметила она.
Врач-терапевт перечислила, какие тревожные симптомы относятся к опасному состоянию человека. Это слабость или онемение в конечностях, особенно с одной стороны тела, нарушение речи (сложность в произношении слов или написании слов), нарушение зрения (двоение в глазах, выпадение поля зрения), нарушение коалиционного движения (головокружение, неустойчивая походка), а также судороги. Эти симптомы могут привести к инсульту, опухоли головного мозга или другому серьезному неврологическому заболеванию, пишет RuNews24.ru.
Терапевт Наталья Леонтьева также указала на важные признаки, когда нужно экстренно обращаться при головной боли. Например, если головная боль не ослабевает, в том числе после приема обезболивающих препаратов. Или же когда головная боль появилась после травмы головы.
В заключение врач-терапевт посоветовала не заниматься самолечением и обращаться за квалифицированной медицинской помощью при наличии признаков головной боли.