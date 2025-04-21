Общество

Мероприятия в память о ликвидаторах аварии в Чернобыле пройдут в Псковской области

В Псковской области пройдут мероприятия, посвященные Дню участников ликвидации радиационных аварий и катастроф и Памяти жертв этих аварий и катастроф — 39-й годовщине катастрофы на ЧАЭС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На торжественно-траурные мероприятия приглашаются участники ликвидации последствий и катастроф, а также члены их семей.

Мероприятия состоятся 25 апреля (пятница) в Острове у мемориала «Островичам — участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС», в субботу, 26 апреля, в 12.00 у памятного знака «Псковичам — жертвам Чернобыля» на площади Павших борцов в Пскове и в Великих Луках у памятного знака «Великолучанам — участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС».