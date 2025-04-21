Общество

Проблему использования нецензурной лексики детьми обсудили в Пскове

Круглый стол «Использование нецензурной лексики детьми в общественных местах. Проблема. Пути решения» состоялся в Пскове в Доме профсоюзов 23 апреля. Главной причиной неподобающего поведения детей назвали неправильные подходы к их воспитанию, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Старший инспектор по делам несовершеннолетних регионального УМВД России Светлана Королькова отметила, что ненормативная лексика среди молодёжи стала нормой. Дети используют бранные выражения не для того, чтобы кого-то оскорбить. Теперь это язык, на котором они разговаривают.

«Когда начинаешь разговаривать с родителями таких детей, то вопросы отпадают. Мы не можем требовать от ребёнка красивую литературную речь, когда сами родители общаются на ненормативной лексике между собой», — сказала Светлана Королькова.

На круглом столе решили, что требуется серьёзная работа с семьями и обществом в целом. Необходимо участие не только государства, но и СМИ, и педагогического коллектива.

Мероприятие организовано региональным отделением ООО «Социал-демократический Союз женщин России».