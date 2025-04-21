Общество

Александр Козловский: Псковским колледжам сложно конкурировать в программе «Профессионалитет»

Псковским колледжам сложно конкурировать в федеральной программе «Профессионалитет», так как в регионе нет крупных предприятий, готовых выделить на это деньги. Таким мнением поделился куратор регионального отделения Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире передачи «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«У нас 21 колледж на территории Псковской области, из этого 21 колледжа программой «Профессионалитет» воспользовался только один. Почему так происходит? Потому что доступность программы «Профессионалитет» для небольших колледжей сводится к нулю в первую очередь по тем критериям, по которым проходит отбор в программе «Профессионалитет» - выигрывают те, кто выпускает больше выпускников, кто привлекает больше стороннего финансирования, а остальные колледжи заведомо проигрывают», - пояснил Александр Козловский.

Федеральный проект «Профессионалитет» — это один из приоритетов социально-экономического развития до 2030 года. Среди ключевых задач проекта — создание образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования. Они представляют собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики и организаций, действующих в отраслях, характерных для субъектов малого и среднего предпринимательства и социальной сферы. Инициатива соответствует целям и задачам президентских нацпроектов «Образование» и «Производительность труда».

Депутат отметил, что регионам, в которых располагаются и функционируют крупные компании, гораздо легче работать по программе «Профессионалитет», так как холдинги могут позволить софинансирование колледжей, выпускающих для них квалифицированных работников.

«В больших регионах, где есть опорные предприятия, холдинги, как Газпром, Транснефть или металлургические комбинаты, там с софинансированием гораздо легче. У нас бизнес мелкий или средний. Это, с одной стороны, для региона плюс, что его много, с другой стороны, по отдельности каждое из этих предприятий не может конкурировать или софинансировать колледжи» , - отметил Александр Козловский.

Он высказал предположение, что объединение колледжей может иметь негативные последствия. Также он сказал, что сложно убедить директоров предприятий в необходимости данной программы, но многие не могут себе позволить суммы, необходимые для участия в ней.

«Если колледжи объединить, то становится непонятно, получат ли предприятия в отдельности хоть одного специалиста оттуда? И, конечно, очень тяжело убедить директоров и руководителей предприятий, чтобы они обратили внимание на программу «Профессионалитет» как на некое будущее. Конечно, работа ведется и готовы софинансировать, но собрать 15, 20, 40 миллионов рублей с этих предприятий для того, чтобы быть конкурентоспособными в программе «Профессионалитет», практически невозможно», - подчеркнул депутат.

Александр Козловский предположил, что кадровый дефицит нужно решать всесторонне. Так, например, он считает, что дети охотнее пойдут учиться в отремонтированные, современные учебные заведения с хорошим оборудованием.

«Мы предлагаем, чтобы «Профессионалитет» превратился в такую же программу, как та, по которой мы провели капитальный ремонт в большинстве наших средних образовательных школ и детских садов. Я считаю, что такая же программа должна появиться и по тем учебным учреждениям, которые выпускают специалистов рабочих специальностей. Поэтому мы должны привести их в соответствие, чтобы эти колледжи превратились в современные учебные заведения, чтобы там были просторные аудитории, классы», - заключил парламентарий.