Общество

«Беседка»: Всем ли хватит дичи? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 апреля.

Гость студии - заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов. Ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ним об итогах охотничьего сезона, о пополнении рядов охотников и о том, всем ли хватит дичи.

Как на данный момент обстоят дела с численностью лосей, кабанов, косуль и с регулированием численности волков? Как происходит распределение лицензий на охотничьи виды? Насколько безопасна покупка мяса в интернете? Каковы нововведения в правил охоты в этом году?