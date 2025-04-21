Общество

Вопросы охраны объектов культурного наследия обсудили в законодательном комитете Собрания

На заседании комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению под председательством Алексея Севастьянова были рассмотрены два вопроса, связанные с охраной объектов культурного наследия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, один из них продиктован федеральным законодательством: регионы получили полномочия принимать решения об отнесении памятников к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Алексей Севастьянов попросил докладчика пояснить практический смысл изменений: «Как это упростит вашу работу?» По словам заместителя председателя комитета по охране объектов культурного наследия Антона Заруцкого, новые полномочия упрощают формирование пакета документов, необходимых для привлечения инвесторов через процедуру торгов, а также в случае судебного изъятия объекта культурного наследия за его ненадлежащее содержание. Депутаты рекомендовали принять законопроект.

Поддержку членов комитета также получил проект, предлагающий признать утратившими силу утверждённые в 2013 году зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в центральной части Пскова, Запсковья и Завеличья. Отмена старых зон охраны связана с тем, что в прошлом году приказом Министерства культуры России были утверждены зоны охраны для 16 объектов культурного наследия федерального значения, включённых в Список всемирного наследия и отнесённых к особо ценным объектам культурного наследия РФ.

В завершение работы члены комитета рассмотрели инициативу коллег из Ленинградской области об обязательном прохождении мигрантами, прибывающими на работу в Россию, геномной регистрации. Эта мера призвана идентифицировать ранее выдворенных из страны мигрантов, а также повысить раскрываемость преступлений. Решение комитета по законодательству и местному самоуправлению будет направлено в Законодательное Собрание Ленинградской области.