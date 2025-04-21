Общество

Клещевой боррелиоз выявили в Псковской области 8 раз

57 клещей исследовано в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы с 14 по 21 апреля, сообщает Комитет по здравоохранению региона.

В том числе исследовано Пскове – 50 клещей, выявлена пораженность клещевыми инфекциями, опасными для человека:

иксодовый клещевой боррелиоз - 8;

моноцитарный эрлихиоз человека - 1;

гоанулоцитарный анаплазмоз человека - 1.

В Великих Луках – 7 клещей, из них 1 иксодовый клещевой боррелиоз.

Всего в 2025 году в учреждении исследовано 114 клещей.

В случае присасывания клеща его можно проверить в Инфекционной больнице, обратившись в приемное отделение круглосуточно по адресам: