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В церкви Николы со Усохи в Пскове реставраторы приступили к штукатурке фасадов четверика

В церкви Николы со Усохи в Пскове реставраторы приступили к штукатурке фасадов четверика, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Внутри памятника архитектуры XV-XVI в.в. проводится укрепление кладки, вычинка и замена камня, разобраны полы, проведена выемка грунта. Устройство полов является заключительным этапом работ внутри храма. Ему будет предшествовать проведение всех инженерных сетей внутрь храма, в соответствии с проектом.

В 2023-2024 г.г. выполнен самый сложный этап по выносу сетей с территории храма. Памятник средневекового зодчества находится в самом центре современного города с развитой инфраструктурой. В советское время были проложены сети: газопровод, канализация, электросети.

Все старые коммуникации вынесены из пятна застройки.

В соответствии с проектом выполнено понижение уровня грунта вокруг церкви до исторической отметки. Проложены новые коммуникации. Ввод сетей в здание запланирован на весенне- летний период. Подключение станет следующим этапом.