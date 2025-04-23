Общество

Пскович-корреспондент Никита Гольдин скончался в госпитале

Уроженец Пскова, корреспондент телеканала «Звезда» и «Московского Комсомольца» Никита Гольдин, ранее получивший ранение в зоне СВО, скончался в госпитале, сообщает «МК» со ссылкой на собсвтенные источники.

Фото: соцсети телеканала «Звезда» / корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин. Архивное фото

В течение почти полутора месяцев журналист находился в медицинском учреждении в тяжелом состоянии. Но 22 апреля сердце Никиты Гольдина перестало биться.

«Коллектив журналистов "МК" выражает глубокие соболезнования всем, кто был знаком с Никитой Гольдиным. Мы запомним его как чуткого, доброго, отзывчивого, дисциплинированного, организованного и талантливого корреспондента, который каждый свой выезд освещал объективно, информативно и всегда сдавал материалы в срок», - пишет издание.

Никита Гольдин окончил Лицей экономики и основ предпринимательства №10 в Пскове.

В юношеские годы Никита Гольдин неоднократно представлял Псковскую область и завоевывал призовые места в чемпионатах по тхэквондо.

В 2023 году окончил с красным дипломом военный университет Министерства обороны.

Напомним, Никита Гольдин получил тяжёлые ранения в результате обстрела Вооружёнными силами Украины посёлка Михайловка в Луганской Народной Республике.