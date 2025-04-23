Общество

Каждый второй пскович проведет майские праздники дома — опрос

Каждый второй пскович (53%) проведет майские праздники дома. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

На майские праздники 18% псковичей отправятся на дачу или в деревню. 9% будут работать, причем встречать праздники на служебном посту мужчинам приходится чаще, чем женщинам. 5% псковичей планируют отдохнуть на природе. 3% опрошенных поедут в путешествие по России, 1% — за границу, еще 1% проведет майские выходные в гостях.

В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Ставрополье. Из открытых зарубежных направлений псковичи чаще выбирают Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ и Абхазию.