Петр Алексеенко призвал вернуть Дедовичской больнице статус районной

За возвращение Дедовичскому филиалу Порховской межрайонной больницы статуса районной больницы выступил депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Петр Алексеенко во время очередной 44-й сессии областного Собрания 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что сейчас организован сбор подписей среди населения для возвращение Дедовичской больнице статуса районной.
«Сейчас сбор подписей идет, чтобы вернуть больницу. Даже поступают угрозы в адрес тех, кто собирает подписи. Это беспредел, это подавление волеизъявления народа, нарушение конституционных прав. И я прошу главу района Геннадия Афанасьева прекратить это безобразие. И прокуратура должна смотреть, чтобы было соблюдение законов», - подытожил Петр Алексеенко.