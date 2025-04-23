Общество

Петр Алексеенко призвал вернуть Дедовичской больнице статус районной

За возвращение Дедовичскому филиалу Порховской межрайонной больницы статуса районной больницы выступил депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Петр Алексеенко во время очередной 44-й сессии областного Собрания 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Не в первый раз поднимается вопрос нашего здравоохранения. Недавно прошло объединение Локнянской, Бежаницкой, Дедовичской, Порховской больниц в межрайонную с центром в Порхове. Где находится Локня, а где Порхов? Логистика вы сами знаете, какая. Вопрос не очень продуманный. В Дедовичах была хорошая, нормальная больница. В свое время там было полноценное медицинское обслуживание. Население Дедовичей категорически против такой реорганизации, хотели встретиться с Мариной Гаращенко (главой областного комитета по здравоохранению - ред.), около 100 человек собрались, но на место сбора вызвали автозак и наряд полиции. Вопреки мнению граждан реорганизация произошла», - заявил Петр Алексеенко.

Он отметил, что сейчас организован сбор подписей среди населения для возвращение Дедовичской больнице статуса районной.

«Сейчас сбор подписей идет, чтобы вернуть больницу. Даже поступают угрозы в адрес тех, кто собирает подписи. Это беспредел, это подавление волеизъявления народа, нарушение конституционных прав. И я прошу главу района Геннадия Афанасьева прекратить это безобразие. И прокуратура должна смотреть, чтобы было соблюдение законов», - подытожил Петр Алексеенко.