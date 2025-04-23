Общество

Уточнен порядок назначения и досрочного прекращения полномочий псковского бизнес-омбудсмена

Внесение изменений в закон «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Псковской области» приняли на 44-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Представленный проект разработан в целях приведения закона Псковской области от 09.11.2012 № 1217-ОЗ «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Псковской области» в соответствие с федеральным законом от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» (федеральный закон № 78-ФЗ). В федеральный закон № 78-ФЗ внесены многочисленные изменения.

В соответствии с федеральным законом № 78-ФЗ проект регионального закона уточняет основания досрочного прекращения уполномоченным по правам предпринимателей в Псковской области своих полномочий по решению Псковского областного Собрания депутатов и по согласованию с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

Также проект устанавливает порядок голосования депутатов Псковского областного Собрания при досрочном прекращении полномочий уполномоченного.

Вводится обязанность уведомления уполномоченного Псковским областным Собранием депутатов при принятии решений о назначении или досрочном прекращении полномочий уполномоченного.

Кроме того, проектом в соответствии со статьей 64 Устава Псковской области уточняются цели учреждения должности уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области и правовая основа деятельности уполномоченного.