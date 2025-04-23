Общество

Волонтерам в Пскове рассказали, как обеспечить безопасность на праздничных мероприятиях

В Доме молодёжи прошла лекция по обеспечению безопасности во время мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фотографии: комитет по молодежной политике Псковской области

Мероприятие проходило в режиме ВКС под руководством врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрия Яковлева. В нем также приняли участие представители управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области и Главного управления МЧС России по Псковской области.

Начальник отдела общественного порядка УМВД России по городу Пскову А. А. Фомичев и старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по городу Пскову Г. В. Корныльев рассказали волонтерам регионального и муниципальных штабов 80-летия Победы об обеспечении безопасности во время мероприятий, приуроченных к празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

Волонтёры узнали, как действовать в случае обнаружения подозрительных предметов, как вести себя в случае пожара и как правильно пользоваться огнетушителем, а также другие основы обеспечения безопасности.