Как вовлечь молодое поколение в волонтерство обсудили на стратсессии в Доме молодежи

Стратегическая сессия, посвященная вовлечению молодежи в добровольческую и общественную деятельность прошла в Доме молодежи сегодня, 24 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фото: пресс-служба областного комитета по молодежной политике
Участники разработали проектные инициативы, которые помогут привлечь не менее 45% молодых людей к участию в волонтёрских и общественных инициативах, рассказали организаторы мероприятия.
Сессия охватила шесть направлений:
В сессии приняли участие 30 представителей органов исполнительной власти, добровольческих и некоммерческих организаций, образовательных учреждений и предпринимательского сообщества.
Мероприятие организовано Ресурсным центром добровольчества Псковской области.