Общество

Как вовлечь молодое поколение в волонтерство обсудили на стратсессии в Доме молодежи

Стратегическая сессия, посвященная вовлечению молодежи в добровольческую и общественную деятельность прошла в Доме молодежи сегодня, 24 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.



Фото: пресс-служба областного комитета по молодежной политике

Участники разработали проектные инициативы, которые помогут привлечь не менее 45% молодых людей к участию в волонтёрских и общественных инициативах, рассказали организаторы мероприятия.

Сессия охватила шесть направлений:

Развитие инфраструктуры поддержки добровольчества, общественной активности и социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО); Цифровизация «третьего» сектора, включая использование возможностей единой информационной системы Добро.рф ; Вовлечение людей старше 30 лет в добровольческую и общественную деятельность; Развитие корпоративной социальной ответственности и стимулирование работодателей к участию сотрудников в волонтерских и благотворительных проектах; Повышение организационного и кадрового потенциала НКО и добровольческих организаций; Поиск простых и массовых решений для достижения национальной цели.

В сессии приняли участие 30 представителей органов исполнительной власти, добровольческих и некоммерческих организаций, образовательных учреждений и предпринимательского сообщества.

Мероприятие организовано Ресурсным центром добровольчества Псковской области.