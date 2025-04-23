Общество

Тренировочное освобождение заложников провели в Великих Луках

Тренировка силовых ведомств по отработке первоочередных мер при угрозе или совершении теракта прошла в Великих Луках сегодня, 24 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФСБ России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

По замыслу тренировки, группа лиц организовала несанкционированный митинг, переросший в массовые беспорядки. Затем злоумышленники захватили заложников в одном из образовательных учреждений города.

В ходе тренировки оперативной группой отработан алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности, реализован комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

Цели тренировки были успешно достигнуты. Приобретенный опыт силовые ведомства учтут в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму.

К межведомственным мероприятиям привлечены силы и средства УФСБ, УМВД, Управления Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области.