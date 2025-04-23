Общество

В России допустили пересмотр законодательства после кражи яиц в Петербурге

Депутат Государственной думы от ЛДПР Андрей Свинцов, комментируя новость о вынесении строгого приговора россиянину за кражу 140 куриных яиц, отметил, что в России необходимо пересмотреть законодательство и повысить планку суммы, с которой будет начинаться уголовная ответственность, сообщили в издательстве Lenta.ru.



Фото: bearfotos / freepik

Свинцов пояснил, что срок в 7 лет и 7 месяцев колонии строгого режима был назначен в связи с тем, что задержанный и ранее

привлекался к уголовной ответственности.

«И, конечно, для рецидивистов, которые регулярно совершают противоправные деяния, смягчение наказания ни один судья не поддержит. Но при этом, конечно, хочется отметить, что тот ущерб, который был нанесен, фактически не несет никакой общественной опасности», — указал депутат в интервью.

Собеседник портала также допустил, что у осужденного может быть психическое расстройство, из-за которого он пошел на кражу только яиц, а не каких-либо других продуктов. И к таким людям, как считает депутат, нужно относиться с определенным снисхождением.

«Но еще раз подчеркну — если его не наказывать, тогда он превратится в клептомана, который будет регулярно что-то воровать, потом перейдет к хулиганским действиям. Такое жесткое наказание было следствием изучения всех его преступлений. Поэтому для тех, кто впервые украдет из магазина яйца, молоко или батон, конечно, таких приговоров быть не может», — указал Свинцов.

Также депутат заявил о необходимости повышения планки суммы, с которой будет начинаться уголовная ответственность — например, пять или десять тысяч рублей. Кражи на меньшие суммы должны наказываться исправительными работами или штрафом, подытожил парламентарий.