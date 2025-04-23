Общество

Подставное противоэпидемическое мероприятие успешно отработано псковским медиками

В Псковской области успешно отработано межведомственное взаимодействие по организации противоэпидемического мероприятия в случае выявления больного с подозрением на опасную инфекцию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.



Фото здесь и далее: управление Роспотребнадзора по Псковской области

По легенде учений, 23 апреля от дежурного общежития города Пскова поступил вызов на станцию скорой медицинской помощи к условному больному с признаками инфекционного заболевания с симптомами: обильная многократная диарея, рвота, слабость, жалобы на ухудшение самочувствия. Условный больной – студент из Индии – прибыл в общежитие накануне, 22 апреля.

В ходе учения при участии специалистов ФКУЗ «Северо-Западная противочумная станция» Роспотребнадзора актуализированы схемы оповещения в случае выявления больного с подозрением на холеру, проведена оценка готовности медицинских организаций и служб к выполнению противоэпидемических мероприятий. Все задачи, поставленные участникам тренированного занятия, успешно выполнены. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме.

Учение с вводом условного больного показало наличие четкого плана действий и высокую степень межведомственного взаимодействия.

В учении приняли участие представители Управления Роспотребнадзора по Псковской области, Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области, Комитета по здравоохранению Псковской области, Псковской областной инфекционной клинической больницы, Псковской станции скорой медицинской помощи, Псковской городской поликлиники, Псковского государственного университета.