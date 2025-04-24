Общество

Персонал с непогашенной судимостью есть в 6% компаний Пскова – опрос

Персонал с непогашенной судимостью сегодня есть в 6% компаний Пскова. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители предприятий и организаций из Пскова.

19% работодателей готовы трудоустраивать ранее судимых.

Чаще лояльность к бывшим заключенным проявляют добывающие, строительные, энергетические и производственные предприятия. Компании принимают соискателей с непогашенной судимостью на позиции рабочих и разнорабочих.