Общество

Партию латвийского эскимо весом 10,5 тонны развернули на границе РФ в Псковской области

На российско-латвийской границе в Псковской области государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провел ветеринарный контроль импортной партии мороженого в ассортименте (сливочное эскимо в бельгийском шоколаде) общим весом 10,5 тонны, произведенного в Латвии. Партия лакомства перевозилась в Узбекистан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора, выявлены нарушения.

В ходе контрольной проверки установлено нарушение письма Россельхознадзора о приостановлении с 20.01.2025 сертификации всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Российскую Федерацию, в том числе транзита таких товаров по российской территории в третьи страны.

Ограничения Россельхознадзором введены в связи с отсутствием от ветеринарных служб Германии и ЕС информации о принимаемых мерах в отношении очага ящура в Германии. Кроме того, отсутствовал ветеринарный сертификат на транзит подконтрольного груза.

Транзит 10,5 тонны эскимо по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен на сопредельную территорию.