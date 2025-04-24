«Взрыв вкуса!»: «Молочные продукты Пушкиногорья» рассказали о пользе рикотты

Рикотта – это не просто сыр, это настоящий витаминный коктейль, который станет полезным ингредиентом для ваших блюд. «Молочные продукты Пушкиногорья» рассказали о пользе рикотты.
Какие витамины есть в сыре рикотта?
- кальций для крепких костей;
- витамин B12 для энергии;
- белок для стройности;
- витамины A, K, Mg, Zn для красоты и здоровья.
«А теперь представьте: сочные помидоры, хрустящие огурцы и воздушная рикотта "Молочные продукты Пушкиногорья"... Это не обычный салат, а взрыв вкуса и пользы! Рикотта делает привычные овощи невероятно аппетитными, а её низкая калорийность (всего 87 ккал на 100 г) позволяет наслаждаться любимым блюдом без угрызений совести», - рассказали представители бренда.
Также рикотта помогает:
- укрепить нервную систему;
- восстановить силы после тренировок;
- поддерживать здоровье суставов.
Попробуйте уже сегодня – ваш организм скажет вам спасибо!
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