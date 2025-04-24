Общество

Педиатр оценила перспективы отказа от прививок в детском возрасте

Вакцинация — одна из важнейших мер профилактики инфекционных заболеваний, которая спасла миллионы жизней по всему миру. Однако несмотря на доказанную эффективность и безопасность прививок многие родители продолжают отказываться от вакцинации своих детей. Почему так происходит и какие последствия это может иметь, ответила педиатр Ирэна Мухачева.

«Родители часто слышат в интернете или от знакомых истории о тяжелых реакциях, хотя на самом деле серьёзные побочные эффекты встречаются крайне редко. В эпоху интернета легко наткнуться на недостоверные данные и мифы о вакцинах. Некоторые родители не получают полноценной информации от врачей и полагаются на сомнительные источники», - подчеркнула врач.

Порой причиной отказа становится общее недоверие к врачам или фармацевтическим компаниям, что подогревается конспирологическими теориями. А некоторые семьи руководствуются религиозными взглядами или личными убеждениями, которые противоречат вакцинации.

«Если в регионе давно не было вспышек определённого заболевания, родители могут считать его угрозу минимальной и пренебрегать прививками», - подчеркнула педиатр.

По словам Мухачевой, без прививок дети остаются уязвимыми к опасным инфекциям — кори, дифтерии, коклюшу, полиомиелиту и другим болезням, которые могут привести к серьёзным осложнениям и даже смерти.

Кроме того, невакцинированные дети могут стать источником вспышек заболеваний, угрожая здоровью окружающих, особенно тех, кто не может быть привит по медицинским показаниям (например, новорождённые или дети с иммунодефицитом).

«Для защиты общества необходимо поддерживать высокий уровень вакцинации (обычно 90-95%). Если этот порог снижается, коллективный иммунитет ослабевает, и инфекции начинают распространяться быстрее. Важно понимать, что вспышки заболеваний требуют больших ресурсов для лечения больных и проведения экстренных мер профилактики», - отметила специалист.

Чтобы значительно сократить число антипрививочников, необходимо обсуждать все вопросы с врачом — педиатр сможет развеять страхи и предоставить достоверную информацию о безопасности и необходимости прививок. Также в этом вопросе важно руководствоваться пользой для ребёнка и общества — вакцинация защищает не только ребёнка, но и всех вокруг, пишет RuNews24.ru.