Педиатр оценила перспективы отказа от прививок в детском возрасте

Вакцинация — одна из важнейших мер профилактики инфекционных заболеваний, которая спасла миллионы жизней по всему миру. Однако несмотря на доказанную эффективность и безопасность прививок многие родители продолжают отказываться от вакцинации своих детей. Почему так происходит и какие последствия это может иметь, ответила педиатр Ирэна Мухачева.
Порой причиной отказа становится общее недоверие к врачам или фармацевтическим компаниям, что подогревается конспирологическими теориями. А некоторые семьи руководствуются религиозными взглядами или личными убеждениями, которые противоречат вакцинации.
По словам Мухачевой, без прививок дети остаются уязвимыми к опасным инфекциям — кори, дифтерии, коклюшу, полиомиелиту и другим болезням, которые могут привести к серьёзным осложнениям и даже смерти.
Кроме того, невакцинированные дети могут стать источником вспышек заболеваний, угрожая здоровью окружающих, особенно тех, кто не может быть привит по медицинским показаниям (например, новорождённые или дети с иммунодефицитом).
Чтобы значительно сократить число антипрививочников, необходимо обсуждать все вопросы с врачом — педиатр сможет развеять страхи и предоставить достоверную информацию о безопасности и необходимости прививок. Также в этом вопросе важно руководствоваться пользой для ребёнка и общества — вакцинация защищает не только ребёнка, но и всех вокруг, пишет RuNews24.ru.