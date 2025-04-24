Общество

Начальник Росгвардии по Псковской области принял участие в заседании оперативного штаба СЗФО

Начальник управления Росгвардии Игорь Иванов по Псковской области принял участие в заседании оперативного штаба Северо-Западного округа Росгвардии.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В Санкт-Петербурге под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии Героя России генерал-лейтенанта Сергея Буракова состоялось заседание оперативного штаба округа по обеспечению усиленных мер безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории Северо-Западного федерального округа, а также ХХVIII Петербургского международного экономического форума.

Участие в заседании приняли заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Олег Логунов, представители управления на транспорте МВД России по СЗФО и службы охраны по СЗФО ФСО России и ФСБ России, в режиме видеоконференцсвязи — начальники территориальных органов Росгвардии, командиры воинских частей округа, представители МВД России по субъектам СЗФО.

В ходе заседания определены основные вопросы подготовки сил и средств к обеспечению правопорядка и безопасности в период проведения значимых массовых мероприятий.

С докладами на заседании выступили должностные лица управления округа и начальники территориальных органов Росгвардии.

Генерал-лейтенант Сергей Бураков довел дополнительные поручения до участников заседания для дальнейшей реализации задач, возложенных на войска национальной гвардии.