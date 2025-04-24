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Общество

Сенатор Наталья Мельникова и Дмитрий Быстров приняли участие в субботнике в Острове

25.04.2025 21:24|ПсковКомментариев: 0

Сенатор Российской Федерации от Псковской области Наталья Мельникова в рамках рабочего визита посетила город Остров, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«Вместе с Натальей Геннадиевной мы присоединились к представителям молодёжных общественных организаций и объединений и приняли участие в субботнике по уборке территории, примыкающей к городскому Парку Победы. Мероприятие было организовано в рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту», приуроченной к 80-летию Победы и Году Защитника Отечества», - рассказал Дмитрий Быстров.

 

По окончании субботника глава района и сенатор приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Клавдии Назаровой и Вечному огню.

Источник: Псковская Лента Новостей
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