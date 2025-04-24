Общество

Сенатор Наталья Мельникова и Дмитрий Быстров приняли участие в субботнике в Острове

Сенатор Российской Федерации от Псковской области Наталья Мельникова в рамках рабочего визита посетила город Остров, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«Вместе с Натальей Геннадиевной мы присоединились к представителям молодёжных общественных организаций и объединений и приняли участие в субботнике по уборке территории, примыкающей к городскому Парку Победы. Мероприятие было организовано в рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту», приуроченной к 80-летию Победы и Году Защитника Отечества», - рассказал Дмитрий Быстров.

По окончании субботника глава района и сенатор приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Клавдии Назаровой и Вечному огню.