Общество

Минтранс предложил запретить парковку электросамокатов на тротуарах

Минтранс предлагает запретить стоянку самокатов на тротуаре и в нескольких других местах, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона.

Ранее парламентарии направили обращение в правительство с предложением:

предусмотреть введение специальных парковочных мест для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности для операторов краткосрочной аренды, а также дать полномочия муниципалитетам определять такие места;

нормативно закрепить обязанности по парковке СИМ, используемых для краткосрочной аренды, исключительно в специально отведенных местах;

предусмотреть изменения в КоАП о привлечении к административной ответственности за парковку СИМ, используемых для краткосрочной аренды, вне специально отведенных мест.

«Сообщаем, что в настоящий момент готовится к внесению в правительство РФ проект изменений в правила дорожного движения, предусматривающий в том числе определение правил остановки и стоянки СИМ. В частности, проектом предусматривается запрет на стоянку СИМ на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки», — говорится в ответе замминистра транспорта Виктора Тимофеева.

Кроме того, по мнению ведомства, предложение о закреплении обязанности по парковке СИМ, эксплуатируемых на основании договоров краткосрочной аренды, исключительно в специально отведенных местах, определяемых муниципалитетами, а также в части установления штрафа за несоблюдение этого требования не нуждается в дополнительном правовом регулировании.

В письме отмечается, что в рамках публичного договора полномочия по определению мест окончания поездки, а также установлению штрафов за несоблюдение требования об окончании поездки вне указанных мест в соответствии с гражданско-правовым договором и положениями Гражданского кодекса может реализовывать юрлицо, сдающее в аренду СИМ, пишут РИА Новости.