Общество

Эксперт рассказала, как усилить защиту данных на смартфоне

Россиянам, чтобы повысить уровень безопасности личных данных на смартфоне для защиты от мошенников, в первую очередь, не стоит пренебрегать обновлением программного обеспечения (ПО), заявила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

«Защита личных данных на смартфоне становится все более актуальной в условиях постоянного развития технологий и распространения мобильных угроз. На устройствах хранятся важные сведения: контакты, фотографии, банковские данные и пароли. Такие данные могут быть использованы злоумышленниками для мошеннических схем. … Не стоит пренебрегать обновлением программного обеспечения. Регулярные обновления операционной системы и приложений не только добавляют новые функции, но и устраняют возможные уязвимости», - сообщила она.

Также важно установить антивирусное ПО, если позволяет операционная система смартфона. Антивирусы помогают защитить устройство от вредоносных программ и фишинговых атак.

Эксперт рекомендует использовать сильные пароли. Для защиты приложений и самого устройства следует устанавливать сложные пароли и пин-коды. Дополнительным уровнем безопасности может стать использование биометрических данных, таких как отпечатки пальцев или распознавание лица, пишут РИА Новости.

Прежде чем загрузить приложение, отмечает эксперт, стоит проверить его рейтинг и отзывы, а также информацию о разработчике. Кроме того, стоит внимательно изучать, какие данные запрашивает тот или иной сайт при регистрации. «Если сайт требует доступ к записям, когда это не требуется, стоит задуматься о его необходимости», - заметила Голицына.