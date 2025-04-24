Общество

Георгиевские ленты бесплатно раздают в каждом муниципалитете Псковской области

Георгиевские ленты раздают волонтёры в каждом муниципалитете Псковской области в преддверии Дня Победы. К лентам прилагаются информационные листовки, рассказывающие об истории ленты и правилах её ношения. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

«Для миллионов людей не только в России, но и во всём мире георгиевская лента стала символом Победы, памяти и связи поколений. Ежегодная акция превратилась в народную традицию, объединяющую многих людей», - отметил он.

В Пскове георгиевскую ленту можно получить в рабочие дни с 9:00 до 18:00:

в Центре подготовки волонтёров Победы (улица Конная 2, 1 этаж, 113 кабинет);

в городском молодёжном центре (улица Максима Горького 15).

Отметим, что акция «Георгиевская лента» в этом году отмечает 20-летний юбилей.